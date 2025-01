Ilnapolista.it - Garnacho, il Napoli sta preparando una nuova offerta. Dorgu allo United è praticamente fatta (Schira)

Il Manchestersta per chiudere la trattativa che porta Patrickai Red Devils. Di conseguenza, ilsi staa unaper Alejandro. Il triangolo tra le tre squadre potrebbe chiudersi entro pochi giorni.Ilprepara unaper, mentre loha chiuso perSecondo quanto riportato dal giornalista Nicolò:Ilstaunada sottoporre al Manchesterper provare ad ingaggiare Alejandro, che è ancora l’obiettivo principale. L’ala ha già raggiunto un accordo di massima con ilper un contratto fino al 2029 + opzione per il 2030. Anche il Chelsea lo vuole. #are preparing a new bid to submit to #Manchesterto try to sign Alejandro #, who is still’s main target.