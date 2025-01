Anteprima24.it - Furti, torna la paura nell’arianese: l’appello alle Istituzioni

Tempo di lettura: 3 minutiLa nota del coordinamento Forza Italia Ariano Irpino:“Ancora una notte die violenze scuote la tranquillità di Ariano Irpino. È ormai da oltre due anni che i cittadini vivono nel terrore, vittime di una vera e propria escalation criminale che sembra non conoscere fine. Ogni sera, una nuova abitazione viene svaligiata, spesso nella totale impunità per i responsabili». È quanto si legge in una nota del coordinamento di Forza Italia di Ariano Irpino.«La situazione, già grave, si è ulteriormente aggravata negli ultimi mesi: i malviventi non si accontentano più di derubare le case, ma hanno iniziato a sottrarre anche autovetture, arrivando persino a malmenare brutalmente i malcapitati che osano trovarsi sulla loro strada. Questa situazione di insicurezza e vulnerabilità è diventata insostenibile.