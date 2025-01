Lanazione.it - Furti notturni nelle scuole: scarso bottino, danni ingenti

Carrara, 28 gennaio 2025 – Dopo idella banda del tombino aidegli esercizi commerciali, i malviventi hanno preso di mira le. Impossibile al momento stabilire se siano gli stessi, ma dall’inizio dell’anno i raid continuano a ripetersi con sempre maggiore frequenza. In questo fine settimana i ladri sono entrati in azione in due: quella per l’infanzia ’Giampaoli’ di via Marco Polo e la scuola secondaria ’Buonarroti’ di via Bassagrande. Alla Buonarroti i ladri erano già entratiscorse settimane ma senza rubare nulla, probabilmente un sopralluogo per capire cosa c’era di valore e tornare in un secondo tempo. E così è stato. Tra sabato e domenica hanno forzato la porta di ingresso e si sono introdotti per rubare le lim, le lavagne interattive multimediali. Probabilmente disturbati da qualcosa, i malviventi sono fuggiti abbandonandole in giardino.