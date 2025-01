Oasport.it - Furlan: “Paolini ha ancora margini e non ridurrà il doppio. C’è tanto di Errani nel tennis di Jasmine”

non è riuscita ad andare oltre il terzo turno degli Australian Open: la giocatrice toscana non è stata fortunata, pescando un’avversaria validissima come Elina Svitolina così presto nel torneo e non arrivando quindi alla seconda settimana.Ai nostri microfoni abbiamo interpellato il coach della n.4 del mondo, Renzo, che ha cominciato tracciando un bilancio proprio del primo Slam della stagione: “Tutto sommato sono state vinte quattro partite e perse due tra United Cup e Australian Open. Penso abbia perso con due grandi giocatrici, Muchova e Svitolina. Svitolina èuna giocatrice che vale tra le prime 10/15. Credo cheabbia avuto una chance sull’uno pari al secondo, ma ha subito un break stupido, facendo due gratuiti. Da lì in poi la Svitolina non ha più dato chance.