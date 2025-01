Lanazione.it - Frane, esondazioni e traffico in tilt: in poco più di un’ora il maltempo flagella Firenze e la provincia

, 28 gennaio 2025 – Si è placata la furia delche nella mattinata di oggi, 28 gennaio, in pochissimo tempo, si è riversata sucreando danni e gravi disagi al. In un caso anche i soccorsi intervenuti nel comune di Vaglia, a Fontebuona, hanno operato con estrema difficoltà per il trasporto di un paziente in codice rosso. Questo a causa dell’esondazione del torrente Carza che ha invaso la sede stradale causando anche un movimento franoso. Di conseguenza via Bolognese è stata chiusa alla viabilità.I fiumi Sottopassi e strade inStrade chiuse e tramviaanche nella zona di Polcanto dove, per ragioni di sicurezza, via Faentina è stata temporaneamente interrotta. Sul posto la protezione civile della Città Metropolitana e i vigili urbani.