Ilfattoquotidiano.it - Forti piogge tra Liguria e Toscana, allagamenti e frane | A Genova crolla un muro: si scava tra le macerie per escludere che ci siano persone

Una grossa frana si è abbattuta su via dei Cinque Santi, nel quartiere del Lagaccio a, dove èto undi contenimento . È successo questa mattina poco dopo le sette. I Vigili del Fuoco stannondo tra ledelto perla presenza di. Sul posto è stato inviato un etore per facilitare le operazioni. Sono in arrivo dal Piemonte le unità cinofile. Il movimento franoso ha colpito alcune auto e un tubo, provocando una perdita di gas. Leche si stanno abbattendo sustanno provocando numerose: disagi in mattinata anche a Firenze.La situazione inIl maltempo che si sta abbattendo sullaha portato anche a una frana sulla statale 35 dei Giovi, nel Levante ligure, poco dopo le 5 del mattino, abbattendo un traliccio e travolgendo un’auto in transito.