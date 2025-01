Ilrestodelcarlino.it - Follia ultrà, arriva la stretta. Vigilanza potenziata in tutte le gare a rischio

Botte da orbi, fumogeni e sassaiole, spedizioni punitive. Non c’è pace per lo sport riminese, che negli ultimi mesi registra un vera e propria escalation di violenza. Dal calcio al basket, si moltiplicano le tensioni e le denunce. Dopo gli ultimi episodi (come lo scontro senza esclusione di colpi tra i tifosi irriducibili di Cesena e Rimini, armati di bastoni e caschi, avvenuto a Gatteo Mare il 19 gennaio scorso al termine della partita di terza categoria tra Valverde e Cattolica), le forze dell’ordine hanno alzato il livello di allerta contro le frange estremiste degli. In una nota diramata nei giorni scorsi e indirizzata a Digos, comandanti delle compagnie dei carabinieri e delle polizie locali, il questore di Rimini Olimpia Abbate ha invitato le divise ad intensificare le misure diin occasione dellesportive, incluse quelle dei campionati minori.