Firenze, in scena ‘Guida pratica per coppie alla deriva’ al Teatro di Cestello

, 28 gennaio 2025 - Una coppia d'assi per una crisi di coppia. Danila Stalteri e Massimiliano Vado, arrivano a, sul palco deldi, in data unica, domenica 2 febbraio, ore 16,45, con un vero e proprio cavallo di battaglia "Guidaperderiva", commedia campione di incassi scritta da Michele Riml con la regia di Nicola Pistoia. Un intreccio sttante e ricco di spunti di riflessione che racconta di amore e routine, tra i grattacapi e le responsabilità della vita quotidiane, nei cui meandri rischiano di perdersi anche i rapporti più consolidati. Sotto i riflettori va inla storia di Alice ed Enrico, coppia matura, con figli, all'alba di una crisi coniugale, il cui campanello d’rme principale è l'ormai totale assenza di intimità. Per reagire a quella che sembra avviarsi a essere ormai una stanca consuetudine, i coniugi decidono di passare una notte in albergo, aiutandosi (sperano!) con un manuale che promette di riaccendere in loro il reciproco desiderio.