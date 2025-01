Sport.quotidiano.net - Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: la giornata di Marí, maxi offerta per Tzimas?

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 28 gennaio 2025 - Meno sei al fischio finale della sessione invernale di mercato. Oggi labatterà un altro, per la verità impostato da almeno un mese. I tempi però non erano maturi, oggi lo diventeranno. Pablodiventerà un nuovo difensore della. Al Monza un paio di milioni di indennizzo e nessun giocatore in contropartita, al calciatore un contratto di un anno e mezzo a 1,4 milioni a stagione. Il difensore spagnolo è stato fortemente voluto da Palladino. Può giocare a quattro ma è uno specialista della difesa a tre. Con lui i cambi di sistema di gioco (visti anche all'Olimpico contro la Lazio nella ripresa) saranno più semplici. E' atteso al Viola Park tra oggi e domani per visite mediche e firma sul contratto. Affare da considerare ormai fatto. A livello temporale i prossimi passi dovrebbero essere le uscite di Ikoné e Kouame, complicate fin qui perché nessuno ha deciso di investire su di loro a titolo definitivo.