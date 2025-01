Liberoquotidiano.it - "Fino a quando Sinner resterà il numero uno al mondo": la strana profezia dopo il trionfo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il secondo Australian Open di fila è stato messo in bacheca, ora per Jannikè giunto il momento di prendersi un po' di riposo, anche perché il torneo di Melbourne non è stato privo di qualche malanno fisico e virus che potevano compromettere il cammino di un coriaceo Jannik, capace di resistere oltre ogni sforzo. Come prima conseguenza, il forfait al torneo di Rotterdam, dove è stato campione nel 2024, titolo che non potrà difendere. Certo, sul suo umore penderà, almenoad Aprile, l'ansia per il responso del TAS sul ricorso della Wada relativo al caso Clostebol. Considerati tutti i fattori, l'intelligenza artificiale ha provato a stilare il futuro dial suo posto, visto che con il secondo Slam australiano in cascina ha superato anche l'italiano Nicola Pietrangeli, diventando il tennista del nostro Paese con più Slam.