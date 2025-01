Quotidiano.net - Fiat Grande Panda debutta con motorizzazioni ibride ed elettriche

Inizia il viaggio dellache fa il suo debutto coned. La vettura - protagonista del Media Drive Internazionale al Lingotto - segna il ritorno di, storico brand di Stellantis, nel segmento B, quello delle utilitarie compatte, dove è stato leader per decenni, con oltre 23 milioni di veicoli venduti in tutta Europa. Progettata a Torino presso il Centro Stile, è prodotta in Serbia nello stabilimento di Kragujevac. Arriverà a marzo nelle concessionarie italiane. E' la primasviluppata sulla Smart Car Platform di Stellantis, piattaforma multi-energia adattabile alle esigenze di ogni regione del mondo. '' non indica dimensioni più ampie: laè, infatti, una vettura compatta, con una lunghezza di 3,99 metri, al di sotto della media del segmento, un'altezza di 1,57 metri e una larghezza di 1,76 metri (senza specchietti).