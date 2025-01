Lanazione.it - Ferrovie, la protesta alla stazione: “La violenza non prende il treno”

Firenze, 28 gennaio 2025 – In Toscana nel 2024 sono state denunciate quasi 50 aggressioni al personale che lavora ino nelle stazioni denunciate, ma per i sindacati di categoria il dato è sottostimato perché "in pochissimi casi si arrivadenuncia, in pratica solo quando ci sono conseguenze fisiche importanti". Il dato è stato reso noto oggi, in occasione dell'iniziativa 'Lanonil' indetta a livello nazionale da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Uglri, Fast-Consal e Orsa. I promotori dell'iniziativa hanno dato vita in mattinata a un volantinaggiodi Santa Maria Novella a Firenze, per sensibilizzare i viaggiatori sulla loro condizione. Fino al 4 febbraio molti lavoratori del settore indosseranno una spilla personalizzata con il logo 'Lanonil'.