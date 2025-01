Ilrestodelcarlino.it - "Ferrari si sottrae al confronto. Dov’è l’Avviso promesso?"

La bocciatura del parcheggio in San Giovanni del Cantone, la modifica al piano di viabilità della zona tra via Giardini e via Panni, l’assenza bando che doveva seguire al percorso partecipato. "L’assessore Carlanon può sottrarsi alin Consiglio comunale ed è necessario che in tempi strettissimi venga in aula a riferire l’esito del percorso partecipato e i tempi previsti per il nuovo avviso pubblico". La richiesta è della consigliera di Fratelli d’Italia Elisa Rossini (nella foto)a proposito dell’iniziativa di coinvolgimento dei cittadini avviata dall’amministrazione comunale: "La bocciatura da parte della maggioranza a trazione Pd in Consiglio della nostra mozione per la realizzazione di un parcheggio multipiano in San Giovanni del Cantone a servizio di residenti e fruitori del centro storico ci ha indotti a svolgere immediatamente approfondimenti sull’esito del percorso partecipativo ‘Sei la mia città Rigeneriamo Modena’".