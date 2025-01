Panorama.it - Fenomenologia (senza tempo e senza spazio) del pettegolezzo

Una storia di maldicenze, fraintendimenti e segreti. Un dramma familiare raccontato con ironia, ambientato in un immaginario borgo che appare come un palcoscenico, tra natura e natura umana, dove tutti si conoscono e sembrano sapere tutto di tutti e, naturalmente, sentono la necessità di parlare di tutto. E di tutti.Ecco Malavuci (Ferrari Editore) della scrittrice calabrese Antonella Perrotta finalista al Premio Nabokov (Il Premio Letterario Internazionale che quest’anno spegnerà venti candeline, curato da Andrea Giannasi e Piergiorgio Leaci) nel 2022 per la narrativa edita.Ed eccoli i protagonisti: Sasà e Lela, vittime di sentenze capaci di segnare il futuro, la giovane Faustina, prostituta per necessità, Antonio e Caterina, protagonisti di un matrimonio im-perfetto: storie che s’inseguono in un avvincente romanzo capace di centrare il muscolo cardiaco, tutto costruito tra colpi di scena, cattiverie e risate amare.