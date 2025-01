Ilfattoquotidiano.it - Fenomeno DeepSeek: ora il costo di queste tecnologie sarà accessibile a tutti

di Gianluigi Perrone*Il bello di avere delle compagnie di hi-tech che trattanodi interesse strategico politico/militare, come la mia Polyhedron dove abbiamo sviluppato modelli immersivi e artificiali (robotica si diceva prima) all’avanguardia, è che gli investitori non ci capiscono niente e quindi puoi sparare qualsiasi cifra. Ne sa qualcosa Sam Altman, il genio Sam Altman, che avrà pur sentito parlare nella sua vita di Linux, e che sapeva di certo che mettere i modelli linguistici di OpenAI in open source voleva dire, in pratica, rendere la tecnologia.Chi non poteva permettersi di fare giochetti con gli investimenti erano compagnie come ???? di Liang Wenfeng, il creatore diche, un po’ per le sanzioni dello Science Act che costringevano a trovare semiconduttori usati sottobanco, un po’ per le limitazioni del governo cinese, costringevano i tecnici a inventarsi l’unica soluzione possibile per alimentare i propri dataset, ovvero aprirli gratis al mondo intero.