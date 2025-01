Juventusnews24.com - Fagioli Juventus, fissate le richieste: a queste condizioni i bianconeri lo cedono. Avvisate le contendenti: i dettagli

di RedazioneNews24, il club bianconero fissa le proprieper il giocatore: può partire a. IResta in uscita dal calciomercatoNicolò, che non sta trovando lo spazio richiesto nell’ultimo periodo. Il centrocampista potrebbe cambiare aria a breve, considerando che su di lui ci sono diverse squadre.Come spiegato dal Corriere dello Sport, sulle tracce del giocatore ci sarebbero infatti Marsiglia e Fiorentina, che dovranno però far fronte alleprovenienti dalla Continassa. Serviranno almeno 20 milioni di euro per dare il via libera alla partenza del giocatore, anche in prestito con obbligo di riscatto.Leggi sunews24.com