Oasport.it - F1, Madrid pronta all’inizio dei lavori per il nuovo GP

La Formula 1 nel 2026 si prepara ad ospitare unGran Premio. Il circus è pronto a sbarcare aper un affascinante tracciato cittadino nei pressi del centro congressi IFEMA Palacio Municipal. Da vedere quello che sarà il “ruolo” del GP di Barcellona che dovrebbe comunque rimanere in calendario, ma non sotto il nome di Gran Premio di Spagna.José Luis Martínez-Almeida, sindaco di, ha annunciato che iper ospitare il Gran Premio inizieranno nella seconda parte del 2025. Queste le sue parole: “Abbiamo fiducia nel fatto che iinizieranno nella seconda metà di quest’anno perché siamo ormai molto vicini al Gran Premio che si terrà l’anno prossimo. Pertanto, dobbiamo avere il circuito e tutte le infrastrutture a posto”.Tutto sta procedendo come previsto quindi secondo il primo cittadino della città spagnola che ha voluto rassicurare tutti.