F1 Antonelli supera il primo esame | presa la patente

Kimisi prepara al debutto da guida ufficiale in Formula 1 coronando gli sforzi e concretizzando il talento mostrato in questi anni che ne hanno determinato la rapida ascesa ma intanto si è tolto una prima piccola-grande soddisfazione: prendere la. Il driver bolognese che prenderà il posto tra qualche mese di Lewis Hamilton alla guida della Mercedes ha infatti annunciato di aver conseguito la licenza di guida, obiettivo di ogni neo diciottenne. “Missione compiuta” ha scrittosui suoi profili social. Il giovanissimo fuoriclasse emiliano ha fatto così un altro passo importante per la sua vita, in attesa di scrivere pagine importanti per la sua carriera da pilota.ha già dimostrato di avere la stoffa per competere in Formula 1, con Toto Wolff che ha puntato deciso su di lui e ancor prima di prendere laper guidare le auto di tutti i giorni aveva già svolto diversi test con le monoposto di F1 della Stella.