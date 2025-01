Europei di Pattinaggio di Figura, l’Italia con 15 atleti a Tallinn per le medaglie

Leggi su Ilfaroonline.it

, 28 gennaio 2025 – Prendono il via domani a, in Estonia, i Campionatididi.Dal 29 gennaio all’1 febbraio, presso la Tondiraba Ice Hall, la Nazionale italiana si appresta ad affrontare il primo appuntamento di rilievo del 2025 forte di ambizioni di primo piano. La spedizione azzurra sarà costituita da 15, selezionati in virtù dei risultati ottenuti nelle varie competizioni autunnali.In campo maschile, sono partiti alla volta dell’Estonia Daniel Grassl (Fiamme Oro), Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) e Nikolaj Memola (Fiamme Oro) che, con differenti credenziali, proveranno ad andare a caccia del podio. Nel settore femminile spazio alla fresca campionessa nazionale Anna Pezzetta (Icelab) e alla trentina Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro).Nella danza saranno della partita Charléne Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre), favoriti della vigilia, insieme a Victoria Manni e Carlo Rothlisberger (Icelab) – alla terza partecipazione nella rassegna continentale -.