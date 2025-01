Eurocup 2024 2025 | Trento e Venezia scontri diretti con vista playoff

Leggi su Sportface.it

Va in scena la 17^ giornata dell’di basket, che corrisponde al penultimo turno della seconda competizione europea. Mancano solo due partite, quindi, eppure sono numerosi i verdetti ancora da emettere. In particolare, le due italiane impegnate,, danno la caccia alle ultime vittorie per provare a centrare i. E, a rendere ancora più decisiva la giornata in questione, il programma dueper entrambe le formazioni. Ecco, quindi, nel dettaglio, come le due squadre arrivano ai rispettivi impegni.RISULTATI E CLASSIFICHEBasket – Foto Matteo Casoni/IPA Sportospita Vilnius,in trasferta ad AnkaraPer uno scherzo del destino in questa fase decisiva della stagione,si sono sfidate nell’ultimo turno di campionato al Taliercio, con gli uomini di coach Galbiati che si sono imposti di misura, per 70-74.