Lanazione.it - Estra Corsa salvezza già al momento verità

L’ultimo turno di campionato per l’è stato disastroso sotto tutti i punti di vista. I biancorossi oltre ad aver subito una sconfitta pesantissima a Trapani, la seconda con maggiore scarto nella storia del club, hanno dovuto fare i conti con una classifica che ha cambiato e non di poco le carte in tavola. La vittoria di Napoli in casa di Treviso e quella di Cremona contro Scafati ha portato ad un livellamento della parte bassa con 4 squadre tutte a 8 punti: Pistoia si trova al tredicesimo posto, Scafati al quattordicesimo, Cremona al quindicesimo e Napoli al sedicesimo. I prossimi due turni prima della sosta lunga per gli impegni delle nazionali e le finali di Coppa Italia rappresentano uno spartiacque importante se non decisivo per il prosieguo della stagione. Diciamo che per la lottasiamo arrivati già aldellao almeno al punto in cui vincere o perdere inizia a fare una grande differenza.