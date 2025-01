Anteprima24.it - Estorsioni al porto per il clan Mazzarella: tre arresti dei Carabinieri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPer delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, si comunica che nella mattinata odierna idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di tre soggetti gravemente indiziati del reato di estorsione, in concorso tra loro, aggravato dal metodo camorristico e dalla finalità di agevolazione del.Le attività d’indagine, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, sono state originate dalla denuncia presentata nel 2022 dalle vittime, due fratelli titolari di un esercizio commerciale e di una ditta di facchinaggio, situati all’interno deldi Napoli, rimasti vittima di, avvenute nel corso del tempo.