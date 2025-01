Tvzap.it - Esonda fiume in Italia, ore di paura: la situazione

Leggi su Tvzap.it

Social.in, ore di: la. Un vasto ciclone sulle Isole britanniche sta inviando corpi nuvolosi e piogge verso l’. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito Il meteo.it, ha confermato che la Porta Atlantica è spalancata e, da ovest, arriveranno piogge continue per tutta la giornata di oggi. Poi da domani il tempo dovrebbe nettamente migliorare. Nel frattempo il maltempo sta mettendo in ginocchio diverse regioni d’e nel Nord diversi fiumi hanno rotto gli argini creando disagi. ( dopo le foto)Leggia anche: Terremoto innella notte: laLeggia anche: Meteo, temperature in aumento di 10 gradi: dove e quandoLeggia anche: Emergenza maltempo in: crolla il molo e le strade sono allagate. La(VIDEO)Leggia anche: Violenti temporali e alluvioni in: “Evitare spostamenti”.