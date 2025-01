Tvzap.it - Erik scomparso in Italia a soli 18 anni, poco fa la notizia dopo 3 giorni di ricerche

di apprensione, la famiglia diTomasini, il giovane bolognesenella mattinata di sabato 25 gennaio, ha finalmente ricevuto notizie sul suo ritrovamento. Ma sollevato interrogativi sulla procedure adottate dalle autorità.Leggi anche:Leggi anche:La scomparsa diTomasiniTomasini, 18, residente nel quartiere Bolognina di Bologna, eranella mattinata di sabato 25 gennaio. Secondo quanto riferito dalla sorella all’Adnkronos, la notte precedente alla scomparsa,aveva manifestato un profondo stato di nervosismo, comportandosi in modo into e aggressivo, arrivando a dare calci alle porte. Preoccupata per questo comportamento inusuale, la famiglia aveva deciso di contattare le forze dell’ordine per chiedere assistenza.Gli agenti intervenuti avevano trasportatoin Questura per effettuare alcuni accertamenti.