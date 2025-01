Thesocialpost.it - Ergastolo per Stefania Russolillo: uccise Rosa, la mamma del noto tiktoker Donato

Un applauso di sollievo ha accolto la sentenza di condanna all’per, 48 anni, riconosciuta colpevole dell’omicidio diGigante, una donna di 72 anni ipovedente e madre delDe Caprio, il celebre “re dei panini” della salumeria in via Pignasecca a Napoli. L’omicidio diGigante avvenne il 18 aprile 2023, all’interno della sua abitazione nel quartiere Pianura.La richiesta dell’accusa è stata completamente accolta: il pm Maurizio De Marco aveva sostenuto che si trattasse di un omicidio premeditato, chiedendo l’per l’imputata., vicina di casa della vittima, è stata considerata capace di intendere e di volere, pur mostrando «tratti di disturbo di personalità dipendente». Durante la requisitoria, il pubblico ministero aveva descritto l’imputata come una persona «lucida e razionale», non vittima di un raptus, ma autrice di un crimine pianificato e voluto.