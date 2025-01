Superguidatv.it - Endless Love, anticipazioni e trame finali del 3 e 4 febbraio 2025: Kemal muore

Cosa accadrà nelle ultime puntate(Kara Sevda) in onda il 3 e il 4? Dopo la pausa del fine settimana, la soap turca tornerà su Canale 5 lunedì 3 in daytime, e con un doppio appuntamento martedì 4, quando oltre che nel pomeriggio si ripresenterà ai fans anche in prima serata per il gran finale.del 3Soydere – seppure a malincuore – decide di seguire il consiglio di Hakan e allontanarsi dal Paese e dalla sua famiglia per salvarsi.Nel frattempo il medico del manicomio organizza la fuga di Asu e la fa rifugiare a casa sua. Tra i due ci sono momenti di passione, interrotti dal gesto della ragazza, che colpisce il medico con un disco da body building. Lasciata la casa del dottore, Asu si dirige da Emir. Lo trova in condizioni disperate a causa della ferita provocata dal proiettile di Hakan.