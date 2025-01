Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, il giallo del fascicolo vuoto si infittisce. Andrea De Priamo: “Qualcuno deve avere quei documenti e ce n’è anche un secondo in circolazione”

Su Rai News 24 si parla, nel format “Pomeriggio 24”, del caso delsulla scomparsa di, ritrovato dal giornalista Gian Paolo Pellizzaro nell’Archivio di Stato. Si presume questo documento sia stato riversato nel 2017, quando è stata messa in atto la desecretazione di alcuni atti di Stato come deliberato dal governo Renzi con una direttiva, emessa nel 2014. La sigla che è riportata sulè Ucigos e indica un’attività in seno al Ministero degli Interni preposta a trattare vicende di carattere sensibile. Si tratta di una sigla non più utilizzata da anni.È intervenuto in collegamento, durante il servizio,De, presidente della commissione parlamentare di inchiesta che indaga sulle scomparse die Mirella Gregori. “Sono intervenuto sul posto e ho verificato i contenuti indicati nell’indice del