Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Anm, la destra di Magistratura indipendente arriva prima e punta alla presidenza. Ma la sinistra (divisa) ha più voti

La corrente conservatrice di(Mi) conquista la maggioranza relativa alledell’Associazione nazionale magistrati. È l’esito – ampiamente previsto – dei tre giorni di votazione online per il rinnovo del Comitato direttivo centrale, il “parlamentino” di 36 seggi dell’organismo di rappresentanza delle toghe. Il gruppo di centro, il più vicino al governo in carica,in testa con 2.065, il 30,3%, quasi quattrocento in più dell’ultima tornata elettorale nel 2020: dovrebbe quindi spettare a loro, dopo oltre vent’anni dall’ultima volta, proporre il nome del nuovo presidente, che dovrà essere eletto dal direttivo a maggioranza dei componenti e sostituirà Giuseppe Santalucia, esponente dei progressisti di Area,to a fine mandato. In questo senso il nome in pole position è quello di Giuseppe Tango, giudice del lavoro a Palermo e presidente della giunta siciliana dell’Anm: 43 anni, cattolico, era uno dei candidati considerati più forti e ha raccolto il maggior numero di preferenze della lista, ben 688.