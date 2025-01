Sport.quotidiano.net - Eccellenze: Eternoo e Ducati corrono insieme

Bologna, 28 gennaio 2025 – Due marchi d’eccellenza emiliani fanno squadra.scende in pista accanto al teamCorse nell’ambito di una partnership che vedrà il brand modenese dell’edilizia comparire sulle moto di Francesco Pecco Bagnaia e Marc Marquez nella prossima stagione di MotoGP. L’accordo, che si estenderà fino al 2026 prevede infatti la presenza del logo disia alla carena della due ruote del Campione del Mondo 2023 sia sulla manica della tuta del numero 93 spagnolo. Il sodalizio tra i due marchi nasce dalla condivisione di alcuni valori come la volontà di innovare, la ricerca delle performance e ovviamente la velocità, tratto distintivo proprio di. Obiettivi su cui ancheha investito molto in questi anni grazie al supporto alle imprese impegnate nell’ambito delle costruzioni, con un team di 650 persone e 70 store in tutta Italia.