Ebbi la possibilità di sparare al kapò non lo feci Così diventai una donna di pace | il racconto di Liliana Segre al Quirinale

“Quando la guerra stava finendo, io mi scoprìdi. Prima ero una ragazzina ignorante e viva per miracolo. Ma in quell’ultimo giorno, il primo maggio del 1945, vedevo i tedeschi che si spogliavano davanti a noi. Il capo di quell’ultimo campo in cui ero stata si spogliò davanti a noi, e quando buttò la pistola ai miei piedi, pensai ‘ora gli sparo’. Ma fu un attimo. Una tentazioneforte che nonmai più in vita mia. Ma capii l’enorme differenza tra me e lui. Mai avrei potuto uccidere qualcuno, per nessuna ragione. Non raccolsi per fortuna quella pistola, e cambiò la mia vita.di”. Lo ha raccontato la senatrice, intervenendo alper la celebrazione del Giorno della Memoria, alla presenza tra gli altri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.