EAV potenzia il trasporto a Qualiano: nuove linee e collegamenti diretti con la Cumana di Quarto

EAVilpubblico in Campania:a partire dal 1° febbraioA partire dal 1° febbraio, l’EAV (Ente Autonomo Volturno) potenzierà i propri servizi dipubblico nella regione Campania, introducendoe rafforzando iesistenti. Questo miglioramento è stato reso possibile grazie a un accordo recentemente siglato tra l’azienda e i sindacati, in particolare per i servizi su gomma, e mira a rispondere alle crescenti esigenze di mobilità delle aree coinvolte.attivazioni per ilpubblico a Napoli e dintorniLe principali novità riguardano l’area nord di Napoli, dove saranno attivatebus che metteranno in comunicazione i principali nodi intermodali della città e della provincia. In particolare, entreranno in funzione le:922: Afragola Av-Casoria-Napoli via tangenziale924: Caivano-Casoria-Napoli via tangenziale971: Grumo-Scampia-NapoliQuestegarantirannotra la stazione AV di Afragola, la stazione ferroviaria di Casoria, la zona di Scampia/Piscinola (metro L1 e linea Arcobaleno EAV), l’aeroporto di Capodichino, la stazione Napoli Garibaldi e piazza Municipio/Porto di Napoli.