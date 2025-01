È finita Grande Fratello drammatico confronto nella Casa dopo l’eliminazione di Luca

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata di ieri delha profondamente destabilizzato gli equilibri all’interno della. L’uscita diCalvani è infatti destinata a cambiare tutto. Anche fuori, sui social,dinon è stata particolarmente gradita. Si legge su Instagram. “Per me doveva arrivare in finale con Helen, una persona VERA, bello dentro e fuori”.>>Calvani costretto ad abbandonare la: la scopertal’annuncio di Signorini“Mah.inizio a pensare che la me** ha sempre la meglio.sta cosa non la capisco.fantastico”. Così mentre circolando strane teorie sulla sua eliminazione.mattinata di martedì 28 gennaio l’influencer Deianira Marzano ha pubblicato un messaggio, molto probabilmente ricevuto da una sua follower, che riguardava appuntoe la sua eliminazione dal