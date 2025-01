Zonawrestling.net - Drew McIntyre: “CM Punk pensa solo a se stesso. Quando sarà sulla mia strada, la pagherà”

Leggi su Zonawrestling.net

La rivalità fra CMè stata sicuramente una delle più intense del 2024, e sembra che, con l’arrivo del 2025, le tensioni siano tutt’altro che risolte., in un’intervista con The Scottish Sun Sport, ha dichiarato che la versione di sé che CMmostra ai fan sia ben distante dalla realtà, sostenendo che non sia altro che un egoista: “Quel tipo e un c****o. Recita molto bene la parte dell’eroe del pubblico, ma la verità è chesolamente a sé. Non gliene importa nulla degli altri” Ha dichiarato il Guerriero Scozzese, che ha poi continuato il suo discorso parlando del suo imminente scontro con, che si terrà alla Royal Rumble maschile questo sabato: “Una cosa è sicura, laintralcerà la miagliela farò sicuramente pagare, ma al momento ho altri obiettivi.