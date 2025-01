Dayitalianews.com - Drammatico incidente lungo la Monti Lepini: motociclista 39enne finisce in un burrone. Arriva l’eliambulanza

Scontro tra auto e moto nei pressi di ProssediNella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11.30, un gravestradale ha coinvolto un’auto e una moto sulla SR156, tra Giuliano di Roma e Prossedi. L’impatto, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha avuto conseguenze particolarmente serie per il, unoriginario di Priverno, sbalzato dalla sua due ruote e finito in unprofondo circa 6 metri, a una distanza di 50 metri dal luogo dello scontro.Intervento dei Vigili del Fuoco e dei soccorsiSul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco di Frosinone, composta da 5 operatori con due mezzi specializzati, tra cui un’Auto Pompa Serbatoio (APS) e una Campagnola (CA). Le operazioni di salvataggio delsono state complesse, data la posizione difficilmente raggiungibile in cui era precipitato.