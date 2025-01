Ilfattoquotidiano.it - Donna morde un autista di un Flixbus perché le vieta di salire a bordo con il cane: finisce in Questura

Aveva un viaggio prenotato su unin partenza a Marsiglia. Forse un modo per farsi un regalo nel giorno del suo 81esimo compleanno. Ma non viaggiava sola: era in compagnia del suo fidato cucciolo, undi piccola taglia. Sul pullman, però, vige l’assoluto divieto di portare animali domestici (ad eccezione dei cani guida). Il conducente, un italiano di 58 anni, glielo ricorda,ndole di, e, a quel punto, la reazione è davvero inaspettata: la, infatti, avrebbe morso l’.Sarebbe questa la ricostruzione degli avvenimenti dello scorso 23 gennaio, quando unadi 81 anni, Françoise, in partenza da Marsiglia, in Francia, stava perdi un pullman. Ma il conducente ha notato quel cagnolino sbucare dall’apposita borsa e, di fatto, non ha potuto far altro cherle di