Sport.quotidiano.net - Domani in champions. Gasp sfida il Barça con un’Atalanta quasi al completo

Leggi su Sport.quotidiano.net

sera l’Atalanta vuole scrivere a Barcellona un’altra pagina indimenticabile di storia europea. La trasferta in casa dei blaugrana, reduce dal travolgente 7-1 rifilato al Valencia, rievoca le recenti imprese europee dei nerazzurri: su tutte il doppio successo ad Anfield Road col Liverpool, il 3-0 dello scorso aprile e il 2-0 del novembre 2020. Oppure il 5-1 rifilato al Goodyson Park all’Everton o le vittorie, sempre nel 2020, sui campi del Valencia e dell’Ajax. Poi altre imprese, in terra tedesca, con i successi in casa del Leverkusen e dello Stoccarda, la vittoria ad Atene nel 2022 con l’Olympiacos, quella dell’ottobre 2023 in casa dello Sporting Lisbona o ancora il doppio successo sul campo dello Shakthar, due 3-0 identici nel 2019 e poi quattro mesi fa. Da stamattina cominceranno i primi trasferimenti verso il capoluogo catalano per le avanguardie dei 2.