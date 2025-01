Juventusnews24.com - Disasi Juventus si complica: ore decisive per il suo trasferimento in quel club. Bianconeri superati

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24si: oreper il suoinnella corsa al centrale del ChelseaArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Axel, difensore accostato anche al calciomercatonel corso di questa sessione di gennaio.Stando a quanto riportato da Nicolò Schira il suo futuro non sarà però in bianconero: il francese di proprietà del Chelsea è infatti sempre più vicino a trasferirsi all’Aston Villa, che chiuderà questa operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto.Leggi sunews24.com