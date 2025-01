Pronosticipremium.com - Dinamo Zagabria-Milan, il pronostico di Champions League: GOL e non solo

La fase a girone unico dellasta per volgere al termine, con l’ultima giornata che andrà in scena domani 29 gennaio. L’8° turno della Coppa Campioni darà i suoi definitivi verdetti sia per quanto concerne la top 8 che per ciò che riguarda la zona playoff, sempre più affollata e da decifrare. Uno degli scontri più interessanti andrà in scena al Maksimir.Stiamo parlando del match tra, in programma alle 21:00 in terra croata. I biancorossi hanno ancora una minima possibilità di staccare il pass per prossimo turno ma sono costretti a vincere. Per il Diavolo, invece, l’obiettivo è quello di dare continuità al successo con il Parma per 3-2 e rimanere tra le migliori 8 della graduatoria, raggiungendo così gli ottavi di finale., probabili formazioni(4-3-3): Nevistic; Ristovski, Mmaee, Torrente, Pierre-Gabriel; Ademi, Bernauer, Rog; Stojkovic, Baturina, Kulenovic.