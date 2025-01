Sport.quotidiano.net - Dinamo Zagabria-Milan, Conceiçao: "Sto cambiando molto, vinciamo e poi pensiamo al derby"

Leggi su Sport.quotidiano.net

o, 28 gennaio 2025 - "Nel calcio non esitono sono i miracoli, ci sono solo il lavoro e il tempo per arrivare dove vogliamo noi. Di tempo non ne abbiamo, ma siamo qui per vincere e centrare un altro obiettivo". Così Sergioalla vigilia della sfida di domani, ore 21, sul campo della. Una vittoria certificherebbe la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, senza passare dai playoff. Sullo sfondo, resta la lite con Calabria al termine della rimonta in campionato con il Parma: "Non è quello che dà la scossa, piuttosto l'ambizione di giocare la miglior competizione al mondo. Il resto non conta, compresi i concerti (quello di Lazza a cui hanno partecipato venerdì scorso l'ex capitano, Calabria, Theo Hernandez e Loftus-Cheek)". E ancora: "Il linguaggio del calcio è universale: allenamento due ore circa, poi la vita che i giocatori devono sapere come gestire.