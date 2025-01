Dilei.it - Diletta Leotta incanta Parigi in total-white: il look brillante con pelliccia

È tempo di Fashion Week in quel di: sino al prossimo 30 gennaio non si parlerà d’altro, numerose saranno le maison di fama internazionale a presentare la propria visione di quella che sarà la moda della primavera-estate 2025 e, ovviamente, il viavai di star pronte a scoprirne di più è già iniziato. Schiaparelli, Dior e Alexandre Vauthier hanno aperto le danze, ed in front-row alle sfilate sono state avvistate molte di loro: in mezzo alla folla stellata ha brillato anche, di bianco vestita, con unparticolarmente scintillante. Curiosi di saperne di più?Lamise diper Alexandre Vauthier: i dettagliLa conduttrice, con il preziosissimo aiuto del fidato stylist Nicolò Grossi, ha scelto un lungo abito color champagne proprio della maison per partecipare all’evento.