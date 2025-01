Gamberorosso.it - Diete miracolose e un calice di vino al giorno: ecco chi è lo spericolato consulente alla sanità di Trump

Quando Donaldha annunciato la nomina del dottor Mehmet Ozguida del Cms (Centers for medicare and medicaid services), in molti hanno alzato un sopracciglio. È stata una scelta sorprendente tra tante scelte sorprendenti del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America (o forse no). Infatti, nonostante le accuse di conflitto di interesse e di dubbia metodologia medica, il dottor Oz dal 2009 continua a mietere successo tra i telespettatori con il suo The Dr. Oz show (arrivato anche in Italia nel 2010 su La7), un talk show che propone uno schema fisso: viene analizzato un problema (spesso legatoperdita di peso), successivamente vengono dati consigli per uno stile di vita corretto e presentate alternativedieta quotidiana. Infine, viene presentato anche un caso tipico, ovvero un volontario che si offre per farsi curare e aiutare dal dottore stesso in diretta tv.