Bergamonews.it - Detrazioni fiscali, cosa cambia nel 2025

La legge di bilancioha introdotto delle forti limitazioni alle spese detraibili per i soggetti che dichiarano più di 75.000 euro. Mentre coloro che conseguono un reddito inferiore a 75.000 euro non saranno toccati dalle novità, per tutti gli altri leverranno sottoposte ad un doppio limite.Il primo limite consiste in un ammontare massimo di detrazione pari a 14.000 euro per chi dichiara un reddito compreso tra 75.000 e 100.000 euro, che scende ad euro 8.000 per i redditi sopra i 100.000 euro.Tale ammontare massimo viene poi ridotto ulteriormente sulla base di coefficienti legati al numero di figli a carico. L’importo base deve infatti essere moltiplicato per:– 0,50 in assenza di figli a carico;– 0,70 in presenza di un figlio a carico;– 0,85 con due figli a carico;– 1 con più di due figli a carico o almeno un figlio disabile.