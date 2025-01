Ilgiorno.it - Degrado e rifiuti al santuario. Sale la protesta

abbandonati, escrementi e una tenda davanti alla storica chiesetta della Madonna di Dio ‘l Sa, situata tra Parabiago e Nerviano, sono al centro di una denuncia per il grave stato diin cui versa il luogo. Il circolo parabiaghese di Legambiente, insieme ad altri cittadini sui social network, ha evidenziato la situazione critica di questo gioiello storico e architettonico immerso nei campi. Sul porticato è comparsa una tenda, presumibilmente utilizzata da un senzatetto, mentre il portone della chiesa è stato imbrattato. Anche il piazzale antistante è stato invaso da. Legambiente ha espresso profonda amarezza per l’ennesimo episodio di vandalismo subito daldella Madonna di Dio ‘l Sa, riconosciuto come Monumento Nazionale ma scarsamente valorizzato e protetto.