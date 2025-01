Liberoquotidiano.it - DeepSeek, l'azienda cinese spaventa i mercati di tutto il mondo: chi rischia di perdere tutto

L'intelligenza artificialemette in crisi ioccidentali e manda ko tutti i principali titoli europei e americani legati al settore. Nvidia, il colosso dei microchip, poco dopo l'avvio delle contrattazioni a Wall Street, ha bruciato oltre 500 miliardi di dollari di valore di mercato e durante la seduta è arrivata afino al 18%. Se dovesse continuare così, Nvidia registrerebbe il maggior calo percentuale dal marzo 2020 e la maggior perdita in termini di capitalizzazione della sua storia. A scatenare il panico suiè stato il rilascio da parte di, una start up, di alcuni modelli di intelligenza artificiale in grado di superare i migliori sviluppati dalle società statunitensi, nonostante siano costruiti a un costo inferiore e con chip meno potenti.