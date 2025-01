Oasport.it - De Aliprandini spera nella rimonta a Schladming: “Sono tutti vicini, nella seconda manche ci proverò”

Leggi su Oasport.it

Luca Desi conferma in un buon periodo di forma e chiude a ridosso della top10 la primadel gigante notturno di(in Austria), valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. L’azzurro, reduce dal fantastico podio di Adelboden, ha la possibilità di inscenare una nuovaavendo un distacco di soli 82 centesimi dal leader svizzero Loic Meillard.“Nonpienamente soddisfatto, comunqueperché è una gara corta. Ho sentito nel muro di aver sbagliato due-tre porte e volevo spingere, ma quando ci ho provato mi andavano via gli sci da sotto. Comunque cidue, eci. Poi vedremo. Si va così piano perché siamo partiti da sotto, una scelta discutibile. Si parte senza velocità, così è un gigante insulso quasi“, le parole a caldo dell’argento mondiale di Cortina 2021 ai microfoni della Rai.