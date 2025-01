Juventusnews24.com - Danilo Juventus, rivelazione sull’addio: «Ha pagato anche quel dettaglio. Così non è mai entrato in sintonia con Thiago Motta». Il retroscena

di RedazioneNews24, nuova: ecco perchè non sarebbe maiincon. Tutti i dettagliTrae laè finita dopo cinque anni e mezzo. Ieri è arrivato l'annuncio del club bianconero che confermava la separazione dal difensore brasiliano, che ora tornerà in Patria per continuare la propria carriera al Flamengo.Sull'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, intanto, si torna a parlare di un feeling mai sbocciato con, sfociato in queste ultime settimane in cui è finito fuori rosa. Un rapporto mai natoper il fatto che in lui si vedeva l'ultimo reduce della vecchia gestione juventina.