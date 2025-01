Ilfattoquotidiano.it - Dalle tasche degli italiani alle centrali a gas: ecco che fine hanno fatto i 15 miliardi versati per compensare i produttori di energia

Sono stati raccolti attraverso una poco nota tassa sulle bollette energetiche e sono andati per l’82 per centoa gas. Ammonta a 18,4di euro, infatti, il valore dei contratti assegnati in Italia con il Capacity Market di Terna, dal 2019 al 2024, 15 dei quali sono diventati sussidifonti fossili, quasi tutti destinatia gas. Con queste cifre, l’Italia registra la quota maggiore (sul totale del valore dei contratti assegnati) sia per quanto riguarda le fonti fossili in generale (84%), sia per lea gas. Solo 2,2di euro sono stati destinati a soluzioni di flessibilità pulita, come lo stoccaggio e gli interconnettori, una cifra sette volte inferiore a quella destinata ai combustibili fossili. A rivelarlo, uno studio di Aurora, commissionato dalla coalizione Beyond Fossil Fuels, di cui fa parte anche ReCommon, che ha approfondito gli impatti del Capacity Market sulle bollette dei cittadini di sei Paesi, ossia Regno Unito, Francia, Italia, Polonia, Irlanda e Belgio.