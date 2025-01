Lanazione.it - Dal Cb2 l’esempio: Anbi chiede alle Regioni di affidare ai consorzi di bonifica la gestione dei tratti fluviali

Arezzo,28 gennaio 2025 – Le squadre delo di2 Alto Valdarno all’opera da giorni per rimediare la “strage” di alberi causata dpotenti raffiche di Grecale diventa un esempio per sostenere la necessità di una proposta di legge a cui l’Associazione Nazionale deidie Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue () sta lavorando con il CNEL. Obiettivo:aidialcune manutenzionisulla base di precisi accordi anche nel resto di Italia, come già accade in Toscana. A dirlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale deidie Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (), commentando l’attività in corso in ampie aree della Valtiberina. Qui, molti alberi, anche di grandi dimensioni, sono stati abbattuti da fortissime raffiche di vento e da una settimana le squadre delo di2 Alto Valdarno stanno operando per situazione idraulica alla normalità: rimuovendo decine di piante, flagellate dal Grecale, che si sono schiantate anche all’interno degli alvei e sulle sponde dei corsi d’acqua, creando evidenti ed imprevedibili situazioni di rischio.