Liberoquotidiano.it - "Dai, facciamole un altro favore...": Meloni indagata? E Luca Bizzarri si "dispera" | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

. Giorgianel mirino della procura di Roma per il caso della liberazione e del rimpatrio del libico Almasri. Lo ha comunicato direttamente il premier, con un video. "Il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del diciamolo fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati diggiamento e peculato in relazione al rimpatrio del cittadino libico Almasri". Indagati anche Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e il sottosegretario Mantovano. "Non sono ricattabile - conclude la premier -, non mi faccio intimidire ed è possibile che per questo sia invisa a chi non vuole che l'Italia cambi e diventi migliore". In Italia, il ritornello non cambia: se l'avversario politico appare imbattibile, la sinistra prova a farlo fuori per via giudiziaria.