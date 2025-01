Lanotiziagiornale.it - “Dagli Usa all’Arabia Saudita, Meloni prona al potente di turno”. Parla il deputato 5 Stelle, Leonardo Donno

Continuano le giravolte della premier Giorgia. Dall’opposizione, Bin Salman e la sua Arabiaerano l’esempio di ‘Stati integralisti islamici che calpestano ogni diritto umano’, mentre da Presidente del Consiglio è diventato un grande statista.del Movimento 5, che ne pensa?“La premier è diventata l’esempio lampante di quello che un capo di un governo non dovrebbe essere. Sul piano nazionale non sta facendo niente per tutelare le famiglie e le imprese, sul piano internazionale invece si sta inchinando aldi. Siamo alla farsa: dopo il bacio in testa da Biden, la corsa verso Trump, ieri è andata nella tenda di Bin Salman. Nulla da dire con i contratti per le imprese, ma era proprio necessario che andasse lì a celebrarlo? Il presidente Conte nel 2018 lo incontrò dicendogli che se non avesse assicurato alla giustizia i mandanti dell’uccisione di Kashoggi i rapporti non potevano normalizzarsi.